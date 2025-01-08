Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере топового бомбардира из чемпионата Бразилии

Нападающий бразильской команды «Ред Булл Брагантино» Алеррандро попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает журналист Вене Касагранде.

Московский клуб выступил с официальным предложением и готов заплатить за трансфер форварда 6 миллионов евро.

В 2024 году Алеррандро, выступая в составе «Витории» на правах аренды, стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, забив 15 голов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.