Смородская: «Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак выигрывает трофеи, потому что он сильный тренер, а не потому, что он тренер «Зенита». Говорить, что любой тренер на его месте выигрывал бы каждый год трофеи несерьезно. Просто Семак в числе сильнейший тренеров РПЛ последних лет. Вот и все», — сказала Смородская «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Под руководством Семака «Зенитом» были выиграны шесть чемпионских титулов подряд.