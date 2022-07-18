Представители защитника «Краснодара» Кайо рассказали, когда футболист вернется в строй

Пресс-атташе компании NG Soccer Витор Гарбуйо де Алмейда, представляющей интересы защитника «Краснодара» Кайо рассказали, когда футболист вернется в строй.

«Кайо чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается. С травмой будут разбираться спокойно и терпеливо. Клуб не хочет торопиться с восстановлением. Через четыре недели Кайо снова сможет играть», — цитирует пресс-атташе Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок.

В сезоне-2021/22 Кайо провел 16 матчей в составе «Краснодара».