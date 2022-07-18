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Представители защитника «Краснодара» Кайо рассказали, когда футболист вернется в строй

Руслан Минаев
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Пресс-атташе компании NG Soccer Витор Гарбуйо де Алмейда, представляющей интересы защитника «Краснодара» Кайо рассказали, когда футболист вернется в строй.

«Кайо чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается. С травмой будут разбираться спокойно и терпеливо. Клуб не хочет торопиться с восстановлением. Через четыре недели Кайо снова сможет играть», — цитирует пресс-атташе Sport24.

Ранее «СЭ» сообщал, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок.

В сезоне-2021/22 Кайо провел 16 матчей в составе «Краснодара».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-18-zashchitnik-krasnodara-kayo-mozhet-vernutsya-v-stroy-cherez-mesyats
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
ФК Краснодар
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