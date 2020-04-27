Источник: ЦСКА расстанется с Гончаренко
14:09
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покинет клуб, сообщает Telegram-канал «Ложа прессы».
По сведениям источника, контракт белорусского специалиста действует до конца сезона и продлен не будет. Клуб ищет нового главного тренера, однако основного кандидата на пост тренера пока нет.
Как отмечается, уход Гончаренко не связано с новым владельцем ЦСКА.
Гончаренко возглавляет армейцев с декабря 2016 года. Вместе с клубом специалист стал обладателем Суперкубка России и дважды завоевал серебряные медали РПЛ.
Опрос
проголосовало: 4412Все опросы
Если прервать сезон РПЛ-2019/20, как наиболее справедливо определить участников еврокубков?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи