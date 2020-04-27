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Источник: ЦСКА расстанется с Гончаренко

14:09
Виктор Гончаренко. Фото Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покинет клуб, сообщает Telegram-канал «Ложа прессы».

По сведениям источника, контракт белорусского специалиста действует до конца сезона и продлен не будет. Клуб ищет нового главного тренера, однако основного кандидата на пост тренера пока нет.

Как отмечается, уход Гончаренко не связано с новым владельцем ЦСКА.

Гончаренко возглавляет армейцев с декабря 2016 года. Вместе с клубом специалист стал обладателем Суперкубка России и дважды завоевал серебряные медали РПЛ.

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