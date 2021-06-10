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Зарема Салихова отреагировала на решение «Уфы» подать на нее в суд

16:39
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение «Уфы» подать на нее в суд. 10 июня об этом сообщил «СЭ» председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

«Вот теперь думаю: публиковать пост про ШГ (Шамиля Газизова) или приберечь факты для суда?» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Салихова подвергла критике работу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который занимал должность с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся на аналогичный пост в «Уфу».

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/61

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