Зарема Салихова отреагировала на решение «Уфы» подать на нее в суд

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение «Уфы» подать на нее в суд. 10 июня об этом сообщил «СЭ» председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

«Вот теперь думаю: публиковать пост про ШГ (Шамиля Газизова) или приберечь факты для суда?» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Салихова подвергла критике работу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который занимал должность с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся на аналогичный пост в «Уфу».