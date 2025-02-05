Источник: ЦСКА отказался продавать Виллиана Рошу в «Верону»

ЦСКА отказался от предложения «Вероны» по переходу защитника армейцев Виллиана Роши, сообщает Sport Baza.

По информации источника, итальянский клуб предлагал аренду 30-летнего бразильца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным дальнейшим выкупом 70 процентов прав на футболиста за 3 миллиона.

В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.