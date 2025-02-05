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Сегодня, 13:34

ЦСКА рассмотрит продажу Роши только при поступлении хорошего предложения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Источник, близкий к защитнику ЦСКА Виллиану Роше сообщил «СЭ» об отклонении армейским клубом предложения «Вероны» по бразильцу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение итальянского клуба об аренде 30-летнего бразильца с обязательным последующим выкупом.

«Верона» проявила большой интерес к Роше. Есть также интерес от клубов Ближнего Востока. ЦСКА отклонил предложение итальянского клуба, потому что оно не покрывало их цели. Несмотря на это, игрок все еще может уйти, потому что для него открыты другие рынки. ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши в случае хорошего предложения. Однако Виллиан чувствует себя хорошо, он будет счастлив при любом исходе: останется в ЦСКА или уйдет», — сообщил «СЭ» источник, близкий к игроку.

В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.

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ФК Верона
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Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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