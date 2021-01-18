Источник: частный джет Галицкого совершил экстренную посадку в Краснодаре

Частный борт, принадлежащий известному российскому бизнесмену, владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому, совершил экстренную посадку в Краснодаре — всего через 40 минут после вылета оттуда же. На борту самолета находилась супруга Галицкого, джет направлялся в Дубай, информирует Telegram-канал Baza.

Gulfstream G650 подал сигнал о проблемах на борту вскоре после взлета. По информации источников, пилоты доложили на землю о том, что у них сработал аварийный датчик, сигнализируют о неполадках в системе управления самолетом.

После этого диспетчеры разрешили летчикам срочную посадку. В итоге всё закончилось хорошо и без серьезных последствий.