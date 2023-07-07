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Сегодня, 16:35

Хусаинов высказался о трансфере Фернандеса в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Фернандес — это усиление для «Зенита»? Безусловно, потому что он опытный игрок, к тому же россиянин. Немного бразилец? Да, но он играл за сборную России, так что не входит в число легионеров. Он качественный футболист. Для ЦСКА — это нож в спину? Нет, это же бизнес и коммерция. Как правило где больше платят, туда и уходят. От больших денег отказываются крайне редко. Два года назад он заявил, что никогда не перейдет ни в один из российских клубов. Очередное подтверждение поговорки «Никогда не говори никогда». Такое бывает. Между словом и делом большая дорога», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005205157_husainov_rasskazal_chto_dumaet_o_transfere_fernandesa_v_zenit
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Хусаинов
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