Хусаинов высказался о трансфере Фернандеса в «Зенит»
Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов высказался о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Фернандес — это усиление для «Зенита»? Безусловно, потому что он опытный игрок, к тому же россиянин. Немного бразилец? Да, но он играл за сборную России, так что не входит в число легионеров. Он качественный футболист. Для ЦСКА — это нож в спину? Нет, это же бизнес и коммерция. Как правило где больше платят, туда и уходят. От больших денег отказываются крайне редко. Два года назад он заявил, что никогда не перейдет ни в один из российских клубов. Очередное подтверждение поговорки «Никогда не говори никогда». Такое бывает. Между словом и делом большая дорога», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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