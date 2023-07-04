Коваленко высказался о своем переходе в «Зенит»
Новобранец «Зенита», полузащитник Александр Коваленко высказался о своем переходе в петербургский клуб из «Сочи».
«Как только появился вариант с «Зенитом», даже не задумывались. Посоветовались с семьей, агентами и решили, что это наилучший вариант. Такого, что больше хотел в «Локомотив», не было», — приводит слова Коваленко Sport24.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.
Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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