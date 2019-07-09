Источник: "Мерседес" Кокорина с номерами ВОР эвакуировали от дома игрока в Москве

Автомобиль марки "Мерседес" футболиста Александра Кокорина эвакуировали в Москве за нарушение правил стоянки, информирует Telegram-канал "Мутко против". Джип G-класса ("Гелендваген") с номерами ВОР 009 эвакуатор забрал недалеко от дома, где живут Кокорин с женой.

Сегодня Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего, сообщил "СЭ", что их, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева доставили в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.