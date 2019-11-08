Источник: Алексей Миранчук входит в сферу интересов «Ювентуса»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб остался впечатлен игрой россиянина, который в двух матчах Лиги чемпионов забил в ворота «Юве» два гола, утверждает Calciomercato.

Всего в нынешнем сезоне Миранчук провел 15 матчей на клубном уровне. На счету 24-летнего хавбека 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

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