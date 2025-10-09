Источник: Ахметзянов покинул «КАМАЗ», чтобы возглавить «Оренбург»

Новым главным тренером «Оренбурга» станет Ильдар Ахметзянов, который ранее руководил «КАМАЗом», сообщает «Спорт день за днем».

По данным источника, 41-летний специалист уже покинул команду первой лиги. С ней он работал с ноября 2020 года, в 175 матчах она одержала 61 победу, 47 раз сыграла вничью и потерпела 67 поражений. «КАМАЗ» занимает шестое место в первой лиге сезона-2025/26, набрав в 13 матчах 22 очка.

5 октября «Оренбург» объявил об отставке с поста главного тренера 42-летнего боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой с октября 2024 года.

«Оренбург», набрав в 11 матчах семь очков, занимает 14-е место в таблице РПЛ.