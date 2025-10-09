Игонин: «Зенит» — один из передовых клубов, который монетизирует имя»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о товарищеских матчах сине-бело-голубых с командами из Европы.

9 октября в пресс-службе «Зенита» сообщили «СЭ», что международный матч в октябрьскую паузу клубу провести не удастся.

— Здесь, конечно, у «Зенита» свои цели и задачи. Здесь нужно отметить не только спортивную составляющую. Так понимаю, у вас больше вопрос политический. Но есть и важная вещь: может быть, о ней мало кто вспоминает — финансовая история. Эти матчи приносят прибыль. В этой части «Зенит», наверное, один из передовых клубов, который монетизирует имя. Работа, которая проводится, достаточно большая. К сожалению, мы видим, что не все в руках клуба, поэтому не состоятся матчи. То что проходят переговоры, есть интерес и, самое главное, спрос на российские клубы — это вселяет оптимизм, — сказал Игонин «СЭ».

Напомним, сине-бело-голубые за последние годы несколько раз проводили спарринги с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, встречались с турецким «Фенербахче», иранским «Сепаханом», казахстанским «Кайратом», азербайджанским «Нефтчи», различными командами из Катара, Бразилии и Аргентины. В июле 2025-го «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым из ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.