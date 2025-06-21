Жуков: «Станковичу надо спокойнее ко всему относиться. Срываться на судей — бессмысленное занятие»

Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент ОКР и болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу надо быть более спокойным и не срываться на судей.

«Станковичу надо спокойнее ко всему относиться. Без реакций излишних. Тем более на судей срываться — это бессмысленное занятие совершенно. А так в какой-то момент у него все хорошо получалось, и в новом сезоне надо вернуться к той игре, которая была в конце прошлого года», — приводит ТАСС слова Жукова.

Станкович возглавил «Спартак» в 2024 году. В минувшем сезоне московская команда под руководством 46-летнего специалиста заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ.