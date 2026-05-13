Источник: агент форварда «Зенита» Дурана прибыл в Стамбул на переговоры с турецкими клубами

Агент Джонатан Эррера, представляющий интересы форварда Джона Дурана, который на правах аренды играет в «Зените», ведет переговоры с турецкими клубами, сообщает журналист Ягиз Сабунчуоглу.

По информации источника, Эррера прибыл на переговоры в Стамбул.

«Зенит» в феврале 2026 года арендовал 22-летнего колумбийца у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона. Дуран провел за сине-бело-голубых 9 матчей и дважды забил с пенальти.

Ранее также Дуран играл в «Энвигадо», «Чикаго Файр», «Астон Вилле» и «Фенербахче». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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