В «Сочи» прокомментировали вылет из РПЛ: «Мы боролись до последнего»

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков прокомментировал «СЭ» вылет команды из РПЛ.

«К сожалению, у нас не получилось. Мы боролись до последнего, но не получилось (сохраниться в РПЛ. — Прим. «СЭ»). Все расстроены. Мы старались, ребята были очень мотивированы, но что получилось, то получилось», — сказал Новиков «СЭ».

«Сочи» напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона-2025/26.

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