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«Краснодар» — «Оренбург»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и «Оренбург» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Краснодар» и «Оренбург» встретятся в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 мая. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Оренбург» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.
17 мая, 18:00. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:0
Оренбург

В прямом эфире игры 30-го тура РПЛ будут показывать каналы медиахолдинга «Матч!».

«Краснодар» находится на втором месте в чемпионате России, набрав 63 очка, отставая от «Зенита» на два балла и уступая петербуржцам по личным встречам. «Оренбург» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы с 29 очками. В предыдущем туре краснодарцы проиграли «Динамо» со счетом 1:2, а оренбуржцы победили «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Матчи 30-го тура чемпионата России начнутся одновременно.

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ФК Краснодар
ФК Оренбург
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Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: заключительный игровой день чемпионата России-2025/26
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«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
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Источник: агент форварда «Зенита» Дурана прибыл в Стамбул на переговоры с турецкими клубами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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