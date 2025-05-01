Baza: Ролан Гусев может стать исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев может стать исполняющим обязанности главного тренера после отставки Марцела Лички, сообщает Sport Baza.

По сведениям источника, окончательное решение о назначении еще не принято.

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Московский клуб после 26 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.