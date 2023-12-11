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Сегодня, 12:28

Искаков рассказал о новой тактической роли Зделара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков рассказал о новой тактической роли Саши Зделара.

«Обосновался ли Зделар в тройке? Да, с места правого центрального качественно играет в развитие. С другой стороны, снова огрехи, свойственные опорнику на непрофильной позиции. Впервые попробовали опускать его в защиту в матче с «Рубином» на зимних сборах. Давно хотели использовать схему с гибридной ролью центрального защитника в тройке — приблизительно как с Данилом Глебовым у Карпина: Данил то опускается вглубь, то поднимается», — приводит слова Искакова Sport24.

28-летний Зделар выступает за ЦСКА с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603459-kak-u-karpina-trener-tsska-iskakov-rasskazal-o-takticheskom-khode-s-tsentralnom-zashchitnikom
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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