Искаков рассказал о новой тактической роли Зделара

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков рассказал о новой тактической роли Саши Зделара.

«Обосновался ли Зделар в тройке? Да, с места правого центрального качественно играет в развитие. С другой стороны, снова огрехи, свойственные опорнику на непрофильной позиции. Впервые попробовали опускать его в защиту в матче с «Рубином» на зимних сборах. Давно хотели использовать схему с гибридной ролью центрального защитника в тройке — приблизительно как с Данилом Глебовым у Карпина: Данил то опускается вглубь, то поднимается», — приводит слова Искакова Sport24.

28-летний Зделар выступает за ЦСКА с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 21 матч и не отметился результативными действиями.