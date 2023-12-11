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Сегодня, 12:15

Итало высказался о неудачном выступлении «Урала» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник «Урала» Итало высказался о неудачном выступлении команды в РПЛ и прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Виктора Гончаренко.

«В чем причина неудач? Мне сложно дать ответ на этот вопрос, потому что мы хорошо работаем на тренировках, усердно готовимся к каждому сопернику. Хорошо, что сейчас у нас будет зимняя пауза, во время которой мы все подкорректируем, рассмотрим все наши ошибки и улучшим свою игру. Готовы ли в команде к уходу Гончаренко? Не знаю ничего о слухах про то, что наш главный тренер покинет команду. Вина в поражениях ложится не только на тренерскую работу, а на весь коллектив. Футбол не индивидуальная, а командная игра, поэтому мы продолжаем работать. Верю в Гончаренко и его работу и буду продолжать работать под его началом», — приводит слова Итало Sport24.

После 18 туров «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-603461-italo-ne-znayu-nichego-o-vozmozhnom-uvolnenii-goncharenko-ya-veryu-v-nego-i-gotov-prodolzhat-rabotat-s-nim
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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