Полузащитник «Пари НН» Трошечкин стал жертвой мошенников

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин стал жертвой мошенников при заказе кроссовок, сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик0Гусейнов.

«Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 21 матч за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Он играет за нижегородцев с лета этого года.

Ранее Трошечкин выступал за «Ахмат», «Химки», «Ростов», курский «Авангард», «Тосно» и «Факел». Он является воспитанником «Локомотива».