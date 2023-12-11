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Сегодня, 13:34

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин стал жертвой мошенников

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин стал жертвой мошенников при заказе кроссовок, сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик0Гусейнов.

«Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 21 матч за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Он играет за нижегородцев с лета этого года.

Ранее Трошечкин выступал за «Ахмат», «Химки», «Ростов», курский «Авангард», «Тосно» и «Факел». Он является воспитанником «Локомотива».

Источник: Telegram-канал «ДавидМГ»
Александр Трошечкин
Футбол
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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