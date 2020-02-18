Иржи Ярошик: «Смолов попал в очень сложную ситуацию»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Крыльев Советов», «Сарагосы» и «Алавеса» Иржи Ярошик поделился мнением о перспективах российского форварда Федора Смолова в «Сельте».

— Смолов попал в очень сложную ситуацию, — цитируют Ярошика «Известия». — «Сельта» борется за выживание, ей сейчас очень тяжело. Федору, соответственно, тоже. Вокруг него собралось много мастеров, несмотря на то что клуб из Виго идет внизу турнирной таблицы. Он практически на равных играет против «Реала» — это о многом говорит. Рядом с такими мастерами Смолов тоже способен прогрессировать. Но ему нужно показывать свое мастерство на каждой тренировке, чтобы одноклубники видели это и давали ему больше мячей в матчах.

30-летний россиянин в текущем сезоне провел три матча за «Сельту» и забил один мяч. Он выступает на правах аренды из «Локомотива» до конца сезона.