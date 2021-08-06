Ирина Шишкина: «Карпин заставлял есть Рому ананасы»

Очередной героиней радио программы «Мама знает все», стала мама экс-защитника «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Романа Шишкина — Ирина Николаевна, рассказавшая о скромном детстве в Воронеже, мечте сына попасть в «Спартак», благодарности Карпину и звонке Гуса Хиддинка.

«Рома, когда был маленький, как-то сказал: «Я уеду в Москву и буду играть в «Спартаке». Сначала Рому не взяли. Очень мало было времени. Это же не просто посмотреть на человека, а надо показать мастерство свое, на что ты способен. Но наш воронежский тренер Сергей Крестененко играл в свое время с Романцевым, и когда отказали, он позвонил Олегу Романцеву. Встретился, поговорил, что есть хороший мальчик, что никто обращает внимание. Тогда Романцев говорит: «Садитесь ко мне в джип!» И повез их на базу. Привез и сказал тренеру посмотреть. Так Рома оказался в «Спартаке»... Рому иностранцы-тренеры любили, Невио Скала в «Спартаке» тоже его ставил все время, а вот с Валерием Карпиным не сложилось. Но, кстати, Рома ему благодарен. Я недавно разговаривала, он говорит: «Я ему очень благодарен». Это должно было случиться. Понимаете, все идет, как по накатанному, все хорошо — и тут бац тебе! А этому надо было случиться, чтобы поставить мозги на место. Да, немножко Карпин его ущемлял: «Не знаю такого футболиста, как Роман». У каждого тренера свое видение, каким должен быть футболист. Вот Карпину казалось, что у него перевес, лишний вес, заставлял его худеть. Было такое, что Рома ел одни ананасы», — рассказала Ирина Шишкина.

Роман Шишкин провел в составе «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» более 200 матчей в чемпионатах России, став серебряным призером чемпионата страны и обладателем Кубка России. За национальную сборную России Шишкин сыграл 16 матчей.

Все выпуски программы «Мама знает все», рассказывающей истории из жизни игроков сборной России разных лет устами мам, первых тренеров, школьных учителей и друзей, доступны на сайте РФС, YouTube канале сборной России и на всех доступных музыкальных подкаст платформах. Автор и ведущая — Катрина Гайсина.