Шикунов: «Для «Ростова» Глебов — топовый игрок, но пока к нему нет интереса от «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов предположил, заиграл бы полузащитник «Ростова» Данил Глебов в московской команде.

Ранее Metaratings сообщал, что «Спартак» не планирует подписывать Глебова в зимнее трансферное окно.

«Если бы «Спартак» действительно интересовался Глебовым, я бы что-то слышал по этому поводу. Пока ничего нет. Глебов здорово выглядит в «Ростове». Не знаю, как он будет играть в «Спартаке», но для «Ростова» — он топовый футболист», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Глебов провел 24 матча за «Ростов», забил один мяч и отдал одну результативную передачу.