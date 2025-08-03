Квеквескири — игрокам «Оренбурга»: «Вы в РПЛ чудом попали, должны держаться за это»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири выступил с эмоциональной речью после поражения команды от «Балтики» (2:3) в 3-м туре РПЛ.

«Каждую игру привозите сами себе. Потом засосет так, что будет как в прошлом году. Давайте друг о друге думать, а не каждый о себе. Это не просто слова. Я три года так боролся за выживание, знаю что это такое. Хуже быть не может. Каждая игра, как последняя в жизни.

Вы в премьер-лигу чудом попали, должны держаться за это! Быстро время закончится. Я тоже думал мне еще 19, а мне уже 35!» — сказал Квеквескири в видео, которое опубликовала пресс-служба «Оренбурга».

«Оренбург» набрал 2 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. 10 августа команда дома примет «Краснодар».