Квеквескири: «Факел» не из тех команд, которую будут все возить. Это все благодаря Василенко!»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в интервью корреспонденту «СЭ» высказался о работе с главным тренером команды Олегом Василенко. Вчера воронежская команда на своем поле сыграла вничью с «Динамо» (3:3) в матче 3-го тура РПЛ.

— Расскажи про Василенко. Говорят, что он крутой тренер.

— Он очень крутой тренер, замечательный человек. С ним приятно работать.

— Почему ты понял, что он действительно крутой?

— У него есть определенные мысли, в которые мало, кто верит. Он фанат своего дела, это показывает результат. Наша команда из ФНЛ нормально адаптировалась к уровню РПЛ. «Факел» не из тех команд, которую будут все возить. Это все благодаря ему и всему тренерскому штабу.

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Мы проварили первый тайм, честно говоря. В перерыве был психологический момент. Мы поняли, что не нужно переживать. Да, мы горели 2:0, допустили несколько ошибок, но впереди еще целых 45 минут, был шанс все исправить. Нам удалось им воспользоваться. Нам помог быстрый гол.