Саба Сазонов: «Надо было отталкиваться от своей игры»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об атмосфере на матче 3-го тура РПЛ с «Факелом» (3:3) в Воронеже.

— У «Факела» была очень хорошая поддержка. За счет нее, за счет эмоций и желания они создавали моменты. Была хорошая атмосфера. Наши болельщики тоже приехали, им спасибо большое, они нас поддерживали. К сожалению, результат — 3:3.

Ожидал ли такую поддержку? Заранее видели, что все билеты были проданы, были к этому готовы. Понимали, что погода будет жаркая, что для них это первый домашний матч после возращения в РПЛ. Понимали, что будет непросто. Обращали на это внимание, но не ставили это на первое место. Надо было от своей игры отталкиваться прежде всего.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на 4-й строчке с 5 очками в 3 играх.