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Саба Сазонов: «Надо было отталкиваться от своей игры»

Сазонов рассказал об атмосфере на матче с «Факелом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Саба Сазонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об атмосфере на матче 3-го тура РПЛ с «Факелом» (3:3) в Воронеже.

— У «Факела» была очень хорошая поддержка. За счет нее, за счет эмоций и желания они создавали моменты. Была хорошая атмосфера. Наши болельщики тоже приехали, им спасибо большое, они нас поддерживали. К сожалению, результат — 3:3.

Ожидал ли такую поддержку? Заранее видели, что все билеты были проданы, были к этому готовы. Понимали, что погода будет жаркая, что для них это первый домашний матч после возращения в РПЛ. Понимали, что будет непросто. Обращали на это внимание, но не ставили это на первое место. Надо было от своей игры отталкиваться прежде всего.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на 4-й строчке с 5 очками в 3 играх.

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Спартак
Оренбург

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17%

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ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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Зенит 5
Локомотив 0
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Ф1(-1.5)

29%

1.81

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26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Манчестер Сити 1
Матч завершен

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32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

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