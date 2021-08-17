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Инсинье отказался от контракта с «Зенитом» с зарплатой восемь миллионов евро в год

09:09
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
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«Наполи» готов продать Лоренцо Инсинье «Зениту» за 30 миллионов евро, сообщает журналист Мичеле Кришитьелло в эфире телеканала Sportitalia.

По данным источника, «Зенит» предложил 30-летнему игроку четырехлетний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год. Однако футболист отказался от этого предложения.

Сообщалось, что в игроке также заинтересован «Интер» и «Тоттенхэм».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 48 миллионов евро. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.

В составе сборной Италии он стал победителем Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://sportitalia.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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