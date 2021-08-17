«Сельта» хочет арендовать у «Спартака» Понсе
08:37
Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в «Сельте», сообщает La Voz de Galizcia.
По данным источника, испанский клуб рассматривает вариант аренды 24-летнего игрока. Плюсом является гражданство футболиста и наличие документа, подтверждающий его взаимную юридическую связь с Испанией.
Сам Понсе готов перейти в «Сельту». Клубам необходимо согласовать некоторые детали.
В скором времени стороны смогут объявить о закрытии трансфера. Портал transfermarkt оценивает стоимость Понсе в 7 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/gradario/2021/08/16/celta-negocia-cesion-delantero-argentino-ezequiel-ponce/00031629127557105775113.htm
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