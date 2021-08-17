«Сельта» хочет арендовать у «Спартака» Понсе

Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в «Сельте», сообщает La Voz de Galizcia.

По данным источника, испанский клуб рассматривает вариант аренды 24-летнего игрока. Плюсом является гражданство футболиста и наличие документа, подтверждающий его взаимную юридическую связь с Испанией.

Сам Понсе готов перейти в «Сельту». Клубам необходимо согласовать некоторые детали.

В скором времени стороны смогут объявить о закрытии трансфера. Портал transfermarkt оценивает стоимость Понсе в 7 миллионов евро.