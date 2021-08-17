Бывший футболист «Амкара» и «Нижнего Новгорода» объявил о завершении карьеры в 32 года
10:02
Экс-полузащитник «Амкара» и «Нижнего Новгорода» Павел Комолов завершенил карьеру. Об этом 32-летний футболист сообщил у себя в Instagram.
Комолов является воспитанником «Зенита». Выступал за молодежную сборную России. Он также является чемпионом Литвы в составе «Жальгириса».
В прошлом сезоне он провел 28 матчей за «Нижний Новогород».
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