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Бывший футболист «Амкара» и «Нижнего Новгорода» объявил о завершении карьеры в 32 года

10:02

Экс-полузащитник «Амкара» и «Нижнего Новгорода» Павел Комолов завершенил карьеру. Об этом 32-летний футболист сообщил у себя в Instagram.

Комолов является воспитанником «Зенита». Выступал за молодежную сборную России. Он также является чемпионом Литвы в составе «Жальгириса».

В прошлом сезоне он провел 28 матчей за «Нижний Новогород».

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Роман Шишов все материалы автора

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