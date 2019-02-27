Инсайд "СЭ". К 2022 году "Спартак" собирается сделать зарплаты всех футболистов в рублях

Как стало известно "СЭ", к 2022 году "Спартак" планирует перевести расчеты по зарплатам всех игроков команды в рубли.

Также у руководства клуба есть планы создать костяк из российских игроков при наличии нескольких легионеров.

Руководство "Спартака" считает, что Олег Кононов отлично подходит на роль тренера именно для подобного этапа развития. (Вячеслав Короткин)

"Спартак" берет курс на "Зенит" эпохи Адвоката. Инсайды "СЭ"