"Им открыли дверь, и они вышли". Свидетель – о Кокорине и Мамаеве после конфликта с Паком в кафе

Свидетель на суде Кокорина и Мамаева, менеджер барной стойки в "Кофемании" Андрей Колесников ответил на вопросы адвокатов подсудимых.

– Вы сообщили, что из-за барной стойки видели А.Кокорина. Вы с этого момента видели конфликт?

– Я видел как ребята подходили. В том числе Александр.

– Как он замахнулся стулом?

– Сверху вниз. Куда попал я не знаю.

– Этот стул потом обнаружили?

– Не знаю.

– Он чем-то отличался друг от друга?

– Они все одинаковы.

– К вопросу о женщинах. В этом зале были женщины?

– В их компании. Про других женщин точно не могу сказать.

– Там много вообще посетителей было?

– Я видел только стол Пака, другие столы не видно было, там стенка с решеткой.

– А за барной стойкой вы один были?

– Нет. Коллеги мои, Андрей Андрацкий. За соседней машиной еще кто-то. Мы рядом стояли, параллельно с происходящим делали заказы для гостей.

– Что делал охранник?

– Пошел в тот зал, не знаю, что он там делал.

– Что было после активной фазы конфликта? Он утих?

– Вроде бы да.

– Как вроде бы?

– В целом стало тише. Я не видел, чтобы они нападали.

– Их вывели?

– Им открыли дверь, и они вышли.

– Через какое время Пак покинул кафе?

– Я уже не следил за временем в тот момент. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live