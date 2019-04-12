"Им открыли дверь, и они вышли". Свидетель – о Кокорине и Мамаеве после конфликта с Паком в кафе

Свидетель на суде Кокорина и Мамаева, менеджер барной стойки в "Кофемании" Андрей Колесников ответил на вопросы адвокатов подсудимых.
– Вы сообщили, что из-за барной стойки видели А.Кокорина. Вы с этого момента видели конфликт?
– Я видел как ребята подходили. В том числе Александр.
– Как он замахнулся стулом?
– Сверху вниз. Куда попал я не знаю.
– Этот стул потом обнаружили?
– Не знаю.
– Он чем-то отличался друг от друга?
– Они все одинаковы.
– К вопросу о женщинах. В этом зале были женщины?
– В их компании. Про других женщин точно не могу сказать.
– Там много вообще посетителей было?
– Я видел только стол Пака, другие столы не видно было, там стенка с решеткой.
– А за барной стойкой вы один были?
– Нет. Коллеги мои, Андрей Андрацкий. За соседней машиной еще кто-то. Мы рядом стояли, параллельно с происходящим делали заказы для гостей.
– Что делал охранник?
– Пошел в тот зал, не знаю, что он там делал.
– Что было после активной фазы конфликта? Он утих?
– Вроде бы да.
– Как вроде бы?
– В целом стало тише. Я не видел, чтобы они нападали.
– Их вывели?
– Им открыли дверь, и они вышли.
– Через какое время Пак покинул кафе?
– Я уже не следил за временем в тот момент. (Александр Рогулев)