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Вахания: «С уходом Карпина в «Ростове» не изменилось вообще ничего»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что команда не изменилась после того, как Валерий Карпин покинул пост главного тренера.

— Удивились, когда в конце февраля Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова»?

— Да, как и все, был удивлен.

— Что поменялось после его ухода?

— Вообще ничего. Все то же самое. Все-таки сменивший его Джонатан Альба работал в «Ростове» и при Валерии Георгиевиче. И остальной штаб тоже остался. Поэтому даже не могу ничего такого сказать, что поменялось. Вообще все осталось точно так же, как было.

— А уход Данила Глебова в московское «Динамо» сильно повлиял на игру «Ростова»?

— Конечно, это потеря. Но если посмотреть наши весенние матчи, то в принципе в «Ростове» есть кому его заменить. И ребята с этим отлично справляются.

Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова» 25 февраля 2025 года. Новым главным тренером команды стал Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб ростовчан.

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице с 36 очками.

(Алексей Фомин)

Защитник &laquo;Ростова&raquo; Илья Вахания.«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
Илья Вахания
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
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