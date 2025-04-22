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Сегодня, 20:08

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Нани может сыграть в матче легенд «Зенита»

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Нани.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани может принять участие в матче легенд «Зенита», сообщает Legalbet.

По данным источника, 38-летний футболист получил позитивные отзывы о российском клубе и Санкт-Петербурге от своих земляков — экс-полузащитника сине-бело-голубых Мигеля Данни и бывшего главного тренера команды Андре Виллаша-Боаша. Издание утверждает, что Нани хочет поучаствовать в матче.

В игре легенд «Зенита» примут участие Данни, Доменико Кришито и Хави Гарсия, также на встречу приедет Андре Виллаш-Боаш.

Матч легенд «Зенита» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге.

В 2008 году Нани играл за «Манчестер Юнайтед» против «Зенита» в матче за Суперкубок УЕФА. Тогда португалец провел на поле 90 минут, а команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:1.

Источник: Legalbet
Луиш Нани (Нани)
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
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 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
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 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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