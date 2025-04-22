Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Нани может сыграть в матче легенд «Зенита»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани может принять участие в матче легенд «Зенита», сообщает Legalbet.

По данным источника, 38-летний футболист получил позитивные отзывы о российском клубе и Санкт-Петербурге от своих земляков — экс-полузащитника сине-бело-голубых Мигеля Данни и бывшего главного тренера команды Андре Виллаша-Боаша. Издание утверждает, что Нани хочет поучаствовать в матче.

В игре легенд «Зенита» примут участие Данни, Доменико Кришито и Хави Гарсия, также на встречу приедет Андре Виллаш-Боаш.

Матч легенд «Зенита» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге.

В 2008 году Нани играл за «Манчестер Юнайтед» против «Зенита» в матче за Суперкубок УЕФА. Тогда португалец провел на поле 90 минут, а команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:1.