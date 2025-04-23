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Сегодня, 01:40

Вахания ответил на вопрос о самом трудном сопернике в РПЛ: «Сложнее всего против Са»

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Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, против кого ему сложнее всего играть в РПЛ.

— За почти два года игры в РПЛ против кого вам как защитнику было сложнее всего играть?

— Сложно вспомнить... Наверное, Виктор Са из «Краснодара» понравился, когда мы играли с ними товарищеский матч. Он резкий, у него быстрые ноги. С ним было тяжело.

— Был ли любимый игрок из фланговых защитников в вашем детстве?

— Анюков нравился. Следил за ним всегда — было интересно. Тем более он в «Зените» играл и добился с ним больших успехов.

— За кем сейчас особенно следите?

— Нравится Арнольд из «Ливерпуля».

Вахания выступает за «Ростов» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 24-летний россиянин принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.

(Алексей Фомин)

Защитник &laquo;Ростова&raquo; Илья Вахания.«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
Футбол
ФК Ростов
Илья Вахания
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Вахания: «С уходом Карпина в «Ростове» не изменилось вообще ничего»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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П
Маркус Вендел

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Зенит

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 9
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Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

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