Вахания ответил на вопрос о самом трудном сопернике в РПЛ: «Сложнее всего против Са»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, против кого ему сложнее всего играть в РПЛ.

— За почти два года игры в РПЛ против кого вам как защитнику было сложнее всего играть?

— Сложно вспомнить... Наверное, Виктор Са из «Краснодара» понравился, когда мы играли с ними товарищеский матч. Он резкий, у него быстрые ноги. С ним было тяжело.

— Был ли любимый игрок из фланговых защитников в вашем детстве?

— Анюков нравился. Следил за ним всегда — было интересно. Тем более он в «Зените» играл и добился с ним больших успехов.

— За кем сейчас особенно следите?

— Нравится Арнольд из «Ливерпуля».

Вахания выступает за «Ростов» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 24-летний россиянин принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.

(Алексей Фомин)