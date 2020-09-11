Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о возможном трансфере защитника Ильи Кутепова в клуб из чемпионата Турции.

— Говорят о возможном отъезде Кутепова в Турцию. Ваша позиция?

— Связка центральных защитников Джикия-Жиго-Маслов показывает хорошую игру. В результате у Ильи мало игровой практики. В возрасте Кутепова и с его амбициями это непросто. Мы всегда честно общаемся с игроками, наши двери открыты для всех. Илья сам сделает выбор, как видит свое будущее — будет бороться за место в составе у нас или предпочтет другой путь. (Константин Алексеев)

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел всего 11 матчей в чемпионате России.