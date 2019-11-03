Илья Кутепов: «Непринципиально, играем мы в два центральных или в три»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, что ему непринципиально, по какой схеме играет команда. Он отметил, что красно-белые отталкиваются от соперника и от того, что хочет главный тренер.
— За последний месяц вы провели больше матчей, чем с начала года. Наступила светлая полоса?
— Воспринял этот игровой отрезок с большой улыбкой, — сказал Кутепов в интервью пресс-службе клуба. — До этого мне пришлось пропустить много времени из-за травм, поэтому счастлив, что наконец начал играть. Прежние проблемы со здоровьем не беспокоят.
— По итогам прошлого тура вы вошли в символическую сборную лиги. Давно такого не случалось.
— Давно не играл, поэтому и не случалось.?(Улыбается.)?Это приятный момент для моих близких и всех, кто за меня болеет. Сам я не слежу за подобными рейтингами, в Интернете бываю редко.
— Против «Локомотива» и «Ростова» красно-белые играли в три центральных защитника. Вам по душе такая схема?
?—?Для меня непринципиально, играем мы в два центральных или в три. Отталкиваемся от соперника и от того, что в данный момент хочет главный тренер. На тренировках мы отрабатываем обе схемы, поэтому не знаю, насколько часто «Спартак» будет использовать каждую из них.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-11-03-ilya_kutepov_schastliv_chto_nakonets_snova_igrayu/