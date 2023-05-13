Геркус: «Свою ответственность за вылет «Торпедо» я тоже чувствую»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что чувствует и свою ответственность за вылет команды из РПЛ.

— Почему «Торпедо» вылетело?

— Так получилось. Наверное, в теории могло бы спастись.

— Если бы вас оставили?

— Если бы делали правильные трансферы.

— «Торпедо» — потеря для РПЛ?

— Любая команда — это потеря. Свою ответственность за вылет я тоже чувствую.

— Дзюба спас бы «Торпедо»?

— Думаю, да.

— Вы видите свои ошибки?

— Да. Какие — без комментариев.

— Назначение Талалаева — ваше решение?

— Да. Оно не было ошибкой. Почему не дали шанс Кавардаеву? Талалаев сильнее.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ по итогам сезона-2022/23.