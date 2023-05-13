Геркус: «Мне не нравится новый главный тренер «Торпедо». Не спрашивайте про него»
Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что ему не нравится главный тренер команды Жозеп Клотет.
«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.
— Как относитесь к мерам нового главного тренера «Торпедо»?
— Мне не нравится новый главный тренер «Торпедо». Не спрашивайте меня про него ничего. Он ставит вообще не понятных людей. Он сам не понимает, кого ставит на поле. Бросает кубики и определяет состав. Я не понимаю, как он выбирает игроков. Детский тренер.
— То есть, он не вернет «Торпедо» из первой лиги?
— Может и вернет, всякое в жизни бывает. Но шансов сильно меньше, чем у любого другого тренера.
— Почему тогда его назначили?
— Может, он кому то симпатичен. На мой взгляд, он не умеет играть в профессиональный футбол. Это не тренер. Объясните мне его логику, я не понимаю, во что он играет. Что сегодня было в защите? Как это понять? Он имеет четырех центральных защитников, и не берет на игру ни одного! Это как? Мне никто это не может объяснить. Видимо, это тренер по другому виду спорта или с другой планеты. Я его не критикую, просто не понимаю.
— Как для вас выглядит ситуация с отстранением?
— Мне неприятно, что происходит. Грустно, что происходит с «Торпедо». Желаю им выйти в РПЛ в следующем сезоне. «Торпедо» — великий клуб.
— Вы взяли паузу в работе?
— Нет. Если будет хорошее предложение — вернусь.
— Как относитесь к критике Ярослава Савина?
— Он сейчас много будет рассказывать. Послушайте его еще раз.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6