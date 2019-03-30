Илья Геркус: "Я проявил себя как прогрессивный менеджер, репутация у меня положительная"

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус дал понять, что готов пойти на работу в руководство РПЛ или РФС, если ему поступит предложение. Он занимал должность гендиректора клуба с 2016 по декабрь 2018 года, ему на смену пришел Василий Кикнадзе. При Геркусе "Локо" выиграл Кубок России в 2017 году и чемпионат России в 2018-м.

- Причин ухода было много, они копились, - сказал Геркус в эфире "Матч премьер". - Это решение всех устроило, думаю, все довольны.

- Авторитетные источники говорили, что после "Локомотива" пойдете работать в РПЛ или РФС.

- Вам надо спросить авторов этих новостей.

- Известно, что вы общаетесь с Дюковым. Когда последний раз общались?

- Когда там выборы были? В феврале.

- И что обсуждали?

- Давайте не будем об этом.

- Но если предложат вам работу?

- Если задача будет поставлена амбициозная, с удовольствием присоединюсь. Моя жизнь связана с футболом в последние 10 лет. Мне кажется, я проявил себя как прогрессивный менеджер, приносил пользу. Репутация у меня позитивная.

Василий Кикнадзе: "Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита"