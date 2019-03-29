Василий Кикнадзе: "Есть, что обсудить с Геркусом по итогам аудита"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба. Кикнадзе был назначен гендиректором "Локомотива" в конце декабря прошлого года. Геркус в 2016 году стал президентом клуба, а после сезона-2017/18 стал генеральным директором. При Геркусе команда стала чемпионом России-2017/18 и победила в Кубке страны-2016/17.

- Молчание в три месяца было связано с тем, что я хотел разобраться в ситуации подробнее, сформировать собственную позицию, определиться с тем, что происходит, - сказал Кикнадзе. - Это были тяжелые три месяца. Сейчас аудит завершен, сформированы определенные выводы. По этим выводам нам есть, что обсудить с Ильей Леонидовичем (Геркусом, бывшим гендиректором "Локомотива". - Прим. "СЭ"). Пока я бы сказал так: это будет разговор на двоих. Я бы не драматизировал финансовое положение клуба, так как есть партнеры, спонсоры. Но есть еще целый ряд вопросов, которые предстоит решить.

- Как оцениваете работу предыдущего руководства клуба во главе с Геркусом по пятибалльной шкале?

- Отказываюсь отвечать. По крайне мере, до момента обсуждения. Посидим, поговорим. Оценки могут быть разными. (Илья Андреев, Илья Егоров)