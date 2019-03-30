Илья Геркус рассказал об отношениях с Семиным

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус в эфире "Матч премьер" подтвердил, что у него были непростые отношения с главным тренером Юрием Семиным. Геркус занял свой пост летом 2016 года. После его назначения Семин вернулся на должность главного тренера и выиграл с "Локо" Кубок и чемпионат России. В декабре 2018 года Геркус покинул свою должность.

- Приглашение Юрия Семина в 2016 году - ваша инициатива?

- Да, это моя инициатива.

- Не жалеете?

- Нет, конечно. В "Локо" был прекрасный период работы, не о чем жалеть.

- Говорят, у вас с Семиным отношения были непростые?

- Да, это так.

- Почему?

- С тренером часто бывают отношения непростые. Это обычная история, обычные творческие разногласия. Но мы были единомышленниками: желали побед "Локомотиву".