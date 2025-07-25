Геркус раскритиковал работу «Спартака» на трансферном рынке: «Как можно говорить о чемпионстве, когда у вас нет правого защитника?»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился с «СЭ» мнением о работе «Спартака» на трансферном рынке.

«Меня вообще настораживает обеспокоенность «Спартака» по поводу своей линии атаки. Я думаю, что эта группа у «Спартака» довольно хорошо укомплектована. Не понимаю, что они пытаются улучшить. На мой взгляд, та ротация в нападении, которая есть у красно-белых, достаточная для достижения целей. У них проблемы в других линиях. В каких? Я бы поискал системообразующего игрока в центр поля и фланговых защитников. Я не понимаю, кто у них играет справа в защите. Как можно говорить о чемпионстве, когда у вас нет правого защитника? У вас нет профильного игрока на эту позицию. Основную пару центральных защитников тоже не назвать сейчас», — сказал Геркус «СЭ».

«Спартак» на своем поле победил махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.