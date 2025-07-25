У «Краснодара» появился новый партнер

«Краснодар» и Т2 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает официальный сайт «быков».

Оператор мобильной связи сосредоточится на развитии цифровой инфраструктуры клубных объектов: развернет высокоскоростное indoor-покрытие на «Ozon Арене» и усилит сеть в парке у стадиона. T2 выступит официальным партнером клуба и на матчах сезона-2025/26.

Ключевым направлением в сотрудничестве станет организация комфортной и технологичной среды на территории объектов клуба. Вблизи парка «Краснодар» появится новое сетевое оборудование, а действующая инфраструктура будет модернизирована с учетом растущего трафика.