Источник: «Спартак» согласовал четырехлетний контракт с Коко

«Спартак» согласовал условия контракта с 26-летним центральным защитником «Торино» Саулем Коко. Договор будет рассчитан на четыре года, сообщает Tifo Granata.

Сейчас должны начаться переговоры между «Спартаком» и «Торино» о трансфере игрока. Итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 16 миллионов евро.

Коко сыграл 34 матча и забил два гола в прошлом сезоне во всех турнирах. Его текущий контракт с «Торино» действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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