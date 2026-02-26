Геркус о конфликте Тикнизяна и Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал конфликт главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и экс-игрока клуба Наира Тикнизяна.

«Времена меняются. Может, игроки такие стали. Никакого позитива в этом не вижу. Мне не нравятся эти выяснения отношений в СМИ. Игроки должны на поле доказывать. Ему там тренер что ли как-то мешал? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол. Причем много раз это проворачивал. Насчет Наира давать какие-то оценки сложнее. Мне это все не близко», — сказал Геркус «СЭ».

Летом 2025-го года Тикнизян покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

За железнодорожников он провел 122 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.

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