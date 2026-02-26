Тикнизян: «Любимое выражение Галактионова — мужское начало. Где его мужское начало, раз он так поступает?»

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов недооценивает его мужские качества.

«Но я в первую очередь понял для себя в 26 лет, что я хочу видеть тренера — авторитета, которого я буду уважать. Пример я приводил — Николич. Сейчас пример это Станкович. Я себе не позволю 5 процентов того, что позволял в «Локомотиве». Первое, потому что большое уважение. Второе, опять же возвращаясь к Михаилу Михайловичу, человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят «Михаил», он это обрубает: «Михаил Михайлович». Возьмем Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер, просто выиграл все, прошелся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей, можно вас так называть?» — «Да, без проблем». Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ. Он, видимо, недооценивает мои какие-то мужские качества. Его любимое выражение: «Мужское начало». Так вот, где его мужское начало, раз он так поступает? Скажи мне, когда человек тебя публично, скажем так, в интервью называет трусом, ты будешь ему [в ответ] говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?» — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.

Летом 2025-го года Тикнизян покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

За железнодорожников он провел 122 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.