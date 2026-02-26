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Тикнизян: «Любимое выражение Галактионова — мужское начало. Где его мужское начало, раз он так поступает?»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов недооценивает его мужские качества.

«Но я в первую очередь понял для себя в 26 лет, что я хочу видеть тренера — авторитета, которого я буду уважать. Пример я приводил — Николич. Сейчас пример это Станкович. Я себе не позволю 5 процентов того, что позволял в «Локомотиве». Первое, потому что большое уважение. Второе, опять же возвращаясь к Михаилу Михайловичу, человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят «Михаил», он это обрубает: «Михаил Михайлович». Возьмем Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер, просто выиграл все, прошелся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей, можно вас так называть?» — «Да, без проблем». Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ. Он, видимо, недооценивает мои какие-то мужские качества. Его любимое выражение: «Мужское начало». Так вот, где его мужское начало, раз он так поступает? Скажи мне, когда человек тебя публично, скажем так, в интервью называет трусом, ты будешь ему [в ответ] говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?» — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.

Летом 2025-го года Тикнизян покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

За железнодорожников он провел 122 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: Youtube-канал FONBET
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Михаил Галактионов
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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