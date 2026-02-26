Тикнизян: «Любимое выражение Галактионова — мужское начало. Где его мужское начало, раз он так поступает?»
Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов недооценивает его мужские качества.
«Но я в первую очередь понял для себя в 26 лет, что я хочу видеть тренера — авторитета, которого я буду уважать. Пример я приводил — Николич. Сейчас пример это Станкович. Я себе не позволю 5 процентов того, что позволял в «Локомотиве». Первое, потому что большое уважение. Второе, опять же возвращаясь к Михаилу Михайловичу, человек сидит с таким видом, что он выиграл семь титулов. Ему на пресс-конференции после матча говорят «Михаил», он это обрубает: «Михаил Михайлович». Возьмем Сергея Богдановича Семака. Футболист экстра-класса, тренер, просто выиграл все, прошелся по всем за последние пять лет. Ему на пресс-конференции говорят: «Сергей, можно вас так называть?» — «Да, без проблем». Когда ты проще, люди к тебе тянутся. Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ. Он, видимо, недооценивает мои какие-то мужские качества. Его любимое выражение: «Мужское начало». Так вот, где его мужское начало, раз он так поступает? Скажи мне, когда человек тебя публично, скажем так, в интервью называет трусом, ты будешь ему [в ответ] говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?» — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.
Летом 2025-го года Тикнизян покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Црвеной Звездой».
За железнодорожников он провел 122 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 17 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0