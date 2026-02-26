Геркус не верит в трансфер Коутиньо в ЦСКА: «У нас такого калибра игроков в чемпионате не было даже»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы рассматривают вариант с подписанием бразильского футболиста.

«Не верю в это. Коутиньо, безусловно, помог бы ЦСКА, но я не верю в это. Не думаю, что Коутиньо за свою карьеру мало заработал. У нас такого калибра игроков в чемпионате не было даже. Он не старый даже совсем», — сказал Геркус «СЭ».

33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Коутиньо стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.