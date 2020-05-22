Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова нынешнего директора клуба Василия Кикнадзе. Он заявил, что при поиске нового главного тренера за полгода вел переговоры с 18 специалистами.

— Я знаю, что все читают и обсуждают новый шедевр разговорного жанра, — написал Геркус в своем Twitter. — Комментировать пока не буду, выделю лишь одно: «За полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень.

Кикнадзе рассматривал 18 кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»